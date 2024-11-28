В Азербайджане создана надежная, современная инфраструктура и для зарубежных, и для местных инвесторов - AZPROMO

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане создана надежная и современная инфраструктура как для зарубежных, так и для местных инвесторов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе мероприятия на тему "Азербайджано-Латвийская информационная и нетворкинговая встреча".

"В стране действуют промышленные зоны, свободные экономические зоны и промышленные парки. Хочу отметить, что регион Карабаха и освобожденные территории предоставляют дополнительные преимущества в виде 10-летних налоговых и таможенных льгот, что, безусловно, представляет интерес для компаний. Мы работаем по принципу "единого окна" для иностранных и местных инвесторов, а также для экспортеров, не связанных с нефтегазовым сектором", - сказал он.