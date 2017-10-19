Нефтяная корзина ОПЕК 18 октября подорожала на 0,5%

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 18 октября составила 56,12 доллара за баррель, что на 0,29 доллара больше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг незначительно снижаются в рамках коррекции после роста в среду, произошедшего на данных минэнерго США о снижении запасов сырья за неделю и обострении напряженности в Ираке.

По состоянию на 11:45 четверга, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,41 процента - до 57,91 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,33 процента — до 51,87 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)