Нефть поднялась к максимумам за 3 года

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в четверг, вернувшись к максимумам за три года на оптимизме в связи с сокращением товарных запасов в США, сообщает Интерфакс.

Нефтяной рынок проходит процесс ребалансировки, однако ему еще есть, куда расти, заявил на конференции в Абу-Даби министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухаммад аль-Мазруи. "Нам необходимо сократить запасы еще более чем на 100 млн баррелей", - цитирует его выступление агентство Bloomberg.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 28 центов (0,4%) - до $69,48 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в пятницу подорожала на 39 центов (0,61%) - до $63,96 за баррель. Ранее в ходе торгов котировка ближайшего контракта на WTI поднималась выше $64 за баррель впервые с 9 декабря 2014 года (до $64,08).

По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,9 млн баррелей, что выше ожиданий рынка. При этом резервы бензина увеличились на 4,1 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.

Добыча нефти в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с. Минэнерго существенно пересмотрело базовые параметры расчета, что стало одной из причин резкого снижения.

BMI Research (входит в группу Fitch) повысила прогноз среднегодовой цены Brent на 2018 год с $57 до $65 за баррель. Пересмотр прогноза "отражает все более оптимистичные перспективы мирового спроса на нефть", отмечают аналитики BMI.

Вместе с тем в ближайшие месяцы они ожидают коррекции на нефтяном рынке, за которой последует восстановление долгосрочного восходящего тренда.

Эксперты Citigroup Inc. не исключают повышения цен на нефть в 2018 году до $80 за баррель из-за сохраняющихся геополитических рисков: напряженности на Ближнем Востоке, политики президента США Дональда Трампа и действий главы КНДР Ким Чен Ына.

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