SOCAR почти наполовину завершила строительство платформы для крупного месторождения газа

23 января 2018 14:15 (UTC+04:00)

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