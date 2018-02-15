Марош Шефчович: Достигнут заметный прогресс в реализации проектов ЮГК (версия 2 )

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БАКУ /Trend/ - В реализации проектов "Южного газового коридора" (ЮГК) был достигнут заметный прогресс.

Об этом в четверг сообщил вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам четвертого заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

«Как и на прошлогодней встрече, я могу только сказать, насколько это заседание Консультативного совета полезно для обсуждения прогресса в реализации всех проектов, входящих в ЮГК. Основываясь на этих оценках, я могу еще раз выразить уверенность в том, что к лету этого года первые коммерческие поставки газа будут осуществлены в Турцию и к 2020 году газ из Каспийского региона будет транспортироваться в Европу», - сказал он.

Во время принятия стратегии Энергетического союза энергетическая безопасность была приоритетом, что возможно обеспечить благодаря "Южному газовому коридору", отметил Шефчович.

Он также добавил, что в этой связи Европа активно работает над диверсификацией поставок энергоресурсов.

В этом контексте Азербайджан играет важную роль, так как инициированный этой страной проект «Южный газовый коридор» обеспечит для Европы новый источник и новый маршрут поставок газа, добавил Шефчович.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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