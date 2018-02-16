Узбекистан и General Electriс обсудили энергосотрудничество

16 февраля 2018 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с вице-президентом американской General Electric (GE) Рональдом Джеймсом Поллеттом вопросы подготовки высококвалифицированных национальных кадров с привлечением зарубежных специалистов и экспертов, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Также было обсуждено расширение сотрудничества в энергетической сфере.

"Поллетт подтвердил готовность компании General Electric к развитию долгосрочного и полномасштабного сотрудничества с предприятиями и организациями страны", - говорится в сообщении.

В марте 2017 года GE и министерство экономики Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает реализацию 13 проектов предварительной стоимостью 388 миллионов долларов.

В частности, американская компания в течение трех лет намерена освоить в Чирчике (Ташкентская область) производство нефтегазового оборудования, создать инжиниринговый центр на базе Шуртанского газо-химического комплекса (Кашкадарьинская область на юге страны), а также сервисный центр по ремонту и техобслуживанию нефтегазового, энергетического и химического оборудования на Бухарском ремонтно-механическом заводе.

«Дженерал Электрик» является одной из ведущих глобальных многопрофильных корпораций. Её деятельность сегодня охватывает такие направления, как энергетика, машиностроение, точное приборостроение, электротехника, химия и нефтехимия, системы автоматизированного управления, современные медицинские технологии, финансовый сектор, логистика и многие другие сферы.

Компания действует в более чем 180 странах мира, на её предприятиях работает свыше 300 тысяч человек. По итогам прошлого года доходы американской компании превысили 120 миллиардов долларов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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Azernews Newspaper
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