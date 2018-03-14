В Казахстане увеличились объемы добычи нефти

14 марта 2018 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Добыча сырой нефти в Казахстане в январе 2018 года достигла 6,5 миллиона тонн, что на 8,5 процента превысило аналогичный показатель за январь 2017 года.

Из объемов добытой нефти 3,9 миллиона тонн пришлись на Атыраускую область (на 15,9 процента больше аналогичного периода 2017 года), 1,5 миллиона тонн — на Мангистаускую (на 1 процент больше аналогичного периода 2017 года), передает Energy Prom.

За январь-февраль 2018 года объемы добычи нефти в Казахстане достигли 12,5 миллиона тонн, что на 8,9 процента больше показателя предыдущего года.

В денежном выражении показатели нефтедобычи в январе достигли 977,5 миллиарда тенге.

В целом Казахстан в 2018 году планирует добыть 87 миллионов тонн нефти. Основной прирост добычи нефти в 2018 году ожидается, в основном, за счет месторождения Кашаган, на котором в текущем году планируют добыть около 11 миллионов тонн.

При этом ожидается снижение добычи на месторождениях Кызылординской и Актюбинской областей, связанное с поздней стадией разработки и естественным истощением данных месторождений.

Основной прирост добычи нефти в 2017 году также был связан с месторождением Кашаган (8,2 миллиона тонн), а также с ростом добычи на Тенгизском и Карачаганакском месторождениях.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Порт Актау огласил объемы экспорта зерна
Бизнес 14:43
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 10:10
Казахстанская фондовая биржа планирует начать торговлю евробондами
Казахстан 07:39
Дубайская компания примет участие в строительстве объектов в Казахстане
Казахстан 06:15
Экономика Казахстана в 2018 демонстрирует уверенный рост
Казахстан 13 марта 17:56
Увеличен прогноз по производству пшеницы в Казахстане
Казахстан 13 марта 17:49
Казахстанская промышленность выросла на 5,6 процента
Казахстан 13 марта 16:30
Узбекские и казахские фермеры выведут новую породу овец
Узбекистан 12 марта 22:28
Есть ли планы у НАТО по созданию баз ВМС на Каспии? (Эксклюзив)
Политика 12 марта 19:59
Казахстанско-российская компания снижает стоимость железнодорожных перевозок
Бизнес 12 марта 18:58
Мирзиёев примет участие в открытии Года Узбекистана в Казахстане
Узбекистан 12 марта 18:09
«Эйр Астана» запустит новый рейс в Германию
Бизнес 12 марта 17:38
Объем международных резервов Казахстана увеличился
Бизнес 12 марта 17:05
“Эйр Астана” объявляет тендер
Тендеры 12 марта 16:47
Казатомпром объявляет о продаже акций трех компаний
Бизнес 12 марта 16:09
Новых разногласий между Казахстаном и международными инвесторами не предвидится - S&P
Бизнес 12 марта 15:12
Азербайджан снизил нефтедобычу в рамках соглашения с ОПЕК
Энергетика 12 марта 14:42
Казахстанский тенге остается стабильным к доллару США
Бизнес 12 марта 14:37