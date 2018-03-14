В Казахстане увеличились объемы добычи нефти

БАКУ /Trend/ - Добыча сырой нефти в Казахстане в январе 2018 года достигла 6,5 миллиона тонн, что на 8,5 процента превысило аналогичный показатель за январь 2017 года.

Из объемов добытой нефти 3,9 миллиона тонн пришлись на Атыраускую область (на 15,9 процента больше аналогичного периода 2017 года), 1,5 миллиона тонн — на Мангистаускую (на 1 процент больше аналогичного периода 2017 года), передает Energy Prom.

За январь-февраль 2018 года объемы добычи нефти в Казахстане достигли 12,5 миллиона тонн, что на 8,9 процента больше показателя предыдущего года.

В денежном выражении показатели нефтедобычи в январе достигли 977,5 миллиарда тенге.

В целом Казахстан в 2018 году планирует добыть 87 миллионов тонн нефти. Основной прирост добычи нефти в 2018 году ожидается, в основном, за счет месторождения Кашаган, на котором в текущем году планируют добыть около 11 миллионов тонн.

При этом ожидается снижение добычи на месторождениях Кызылординской и Актюбинской областей, связанное с поздней стадией разработки и естественным истощением данных месторождений.

Основной прирост добычи нефти в 2017 году также был связан с месторождением Кашаган (8,2 миллиона тонн), а также с ростом добычи на Тенгизском и Карачаганакском месторождениях.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.