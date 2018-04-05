Казахстанские энергетические компании ищут партнеров в Корее

5 апреля 2018 09:44 (UTC+04:00)

В южнокорейском городе Тэгу (Daegu) открылась крупнейшая международная выставка Green Energy Expo, в которой принимают участие и казахстанские компании, передает МИА «Казинформ».

В частности, такие компании как KazEnergoNaladka, Astana Solar, EcoEnergy и Svencor нашли эту площадку полезной для проведения бизнес-переговоров и поиска потенциальных клиентов и поставщиков.

“Хотим найти новых партнеров для компании, так как со многими странами мы сейчас сотрудничаем, но корейский рынок для нас новый. Главная цель - это развитие возобновляемых источников энергии в Казахстане, проектов солнечных электростанций, а также поставка дополнительного оборудования для данных станций. У нас в Казахстане нет производителей инвентаря, аккумуляторов, контроллеров. Кроме того, мы бы хотели предложить свою продукцию, фотоэлектрические модули, так как здесь собрались не только представители Кореи, но и многих других государств, с которыми было бы интересно переговорить”, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» начальник управления маркетинга и логистики ТОО Astana Solar Александр Кикбаев.

По его словам, в рамках выставки Astana Solar планируется провести переговоры с шестью партнерами.

“Говорить о каких-то результатах рано, - отмечает Александр Кикбаев, переговоры в этой выставке - первый шаг к конкретным договоренностям”.

По его словам, основной рынок сбыта фотоэлектрических модулей - отечественный, но казахстанской продукцией интересуются и за рубежом.

Выставки International Green Energy Expo проводятся с 2004 года. В этом году в ней участвуют 280 компаний из 32-х стран мира. Половина этих компании - иностранные. Все они - производители возобновляемых источников энергии, энергосберегающего и электротехнического оборудования, организации, занимающиеся разработкой и производством альтернативных источников энергии.

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Azernews Newspaper
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