Туркменистан намерен увеличить нефтеперерабатывающие мощности

7 апреля 2018 17:08 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Глава Туркменистана подверг критике деятельность кредитных учреждений
Туркменистан 30 марта 13:19
В Туркменистане создана межотраслевая комиссия по системе ценообразования в строительстве
Бизнес 30 марта 12:42
Бердымухамедов и Рухани обсудят перспективы экономического сотрудничества
Туркменистан 27 марта 08:36
Туркменистан активно интрегрируется в международную транспортную систему
Бизнес 12 марта 14:56
Ашхабад и Кабул обсудили перспективы проекта ТАПИ
Туркменистан 12 марта 14:04
Глава Туркменистана подверг критике темпы модернизации транспортного комплекса
Бизнес 20 февраля 11:13
НПЗ Туркменистана наращивают производство нефтяного кокса
Энергетика 19 февраля 16:18
Туркменистан утвердил состав совместной межправкомиссии с Азербайджаном
Туркменистан 19 февраля 09:53
НПЗ в Туркменистане ищет юридического консультанта
Тендеры 16 февраля 07:56
Президент Туркменистана поручил разработать государственную программу «Цифровой Туркменистан»
Туркменистан 13 февраля 12:39
Президент Туркменистана призвал провести неотложную работу по увеличению валютных поступлений
Бизнес 3 февраля 13:21
В Туркменистане наблюдались перебои в электроснабжении
Энергетика 3 февраля 11:32
Азербайджан является важным партнером Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов
Энергетика 2 февраля 08:37
Туркменистан и Азербайджан выступают за создание многовариантной системы поставок энергоносителей на мировые рынки
Экономика 31 января 18:38
Глава МИД Азербайджана встретился с Президентом Туркменистана
Политика 31 января 16:48
На нефтеперерабатывающем заводе на Тайване произошел взрыв, пожар ликвидирован (ФОТО)
Энергетика 29 января 18:12
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в Кабуле
Туркменистан 29 января 08:47
В Венесуэле крупнейший НПЗ прекратил свою работу
Другие страны 24 января 06:19