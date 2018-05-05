Газопровод ТАПИ строится по намеченному плану

5 мая 2018 08:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) ведётся согласно намеченному плану, пишет в субботу газета Нейтральный Туркменистан.

Данный вопрос обсуждался на итоговом правительственном совещании.

Напомним, что туркменский участок ТАПИ, который начали строить в декабре 2015 года составит 205 километров. Затем энергомост пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии. 23 февраля 2018 года началось строительство афганского участка газопровода ТАПИ, который будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

Возможные затраты проекта ТАПИ варьируются в пределах $8-10 миллиардов. Консорциум при участии Азиатского банка развития (АБР) продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн Туркменгаз - имеющий контрольный пакет акций выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL

(Автор: Гусейн Гасанов)

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