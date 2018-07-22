Фатих Бирол: Азербайджан - ценный партнер Международного энергетического агентства (Эксклюзив)

22 июля 2018 07:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является ценным партнером Междунароодного энергетического агентства (МЭА).

Об этом сказал в интервью Trend исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

"Мы тесно сотрудничаем в рамках программы EU4Energy, тем самым улучшая данные и статистику, а также энергетическую политику", - сказал Бирол.

Исполнительный директор МЭА также рассказал о своем предстоящем визите в Азербайджан.

"Я с нетерпением жду встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, когда я приеду в Баку в сентябре этого года. Нам предстоит обсудить многое, в том числе важную роль, которую Азербайджан играет в качестве энергетического транзитного хаба. Мы также обсудим пути для еще большего расширения сотрудничества между МЭА и Азербайджаном", - сказал он.

Кроме того, Бирол отметил, что Азербайджан играет очень важную роль в глобальной энергетической системе.

"Азербайджан является крупным производителем нефти и газа и стратегически важным транзитным энергетическим хабом. Азербайджан играет роль энергетического моста между регионом Каспийского моря и Европой, предоставляя возможности для повышения глобальной энергетической безопасности и принося экономические выгоды региону ", - отметил он.

Говоря о международных нефтегазовых проектах, реализованных при активном участии Азербайджана, Бирол сказал, что ключевые трубопроводы, такие как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и проект "Южный газовый коридор", служат укреплению энергетических связей между Каспийским регионом и Европой.

"Эти трубопроводы позволяют азербайджанской нефти и газу выйти на мировые рынки. "Южный газовый коридор" создаст дополнительный маршрут поставок газа в Европу, что позволит еще больше диверсифицировать пути поставки газа", - сказал исполнительный директор МЭА.

Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, первый коммерческий газ по которому уже попал на территорию Турции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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