Узбекистан намерен расширить поставки урана в Индию

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен в ближайшее время расширить поставки в Индию уранового концентрата.

Об этом, как передают в четверг узбекские СМИ, сообщил вице-премьер Узбекистана Сухроб Холмурадов, открывая заседание 11-й узбекско-индийской межправительственной комиссии.

По словам вице-премьера, страна также готова расширить прямые поставки цветных и редкоземельных металлов, кабельно-проводниковой продукции, полиэтилена и полипропилена, химической продукции, минеральных удобрений, а также свежей и переработанной плодоовощной продукции.

Холмурадов подчеркнул, что у сторон есть необходимые предпосылки и резервы для многократного увеличения товарооборота и доведения его объемов до 1 миллиарда долларов в ближайшей перспективе.

«Несмотря на наблюдаемый устойчивый рост показателей взаимной торговли – почти в два раза за последние пять лет, – следует признать, что текущий объем товарооборота не соответствует потенциалу экономик и возможностям двух стран», – отметил вице-премьер.

По итогам 2017 года товарооборот составил 323,6 миллиона долларов, в том числе экспорт – 32,5 миллиона долларов, импорт – 291,1 миллиона долларов.

«Мы признательны индийской стороне за снятие запрета на импорт из Узбекистана черешни, нектарина, абрикоса, сливы и миндаля. Также рассчитываем на скорейшее снятие действующего запрета на импорт винограда, яблок, дынь, граната и перца», – сказал заместитель главы правительства.

Вместе с тем Сухроб Холмурадов отметил, что высокие ставки импортных таможенных пошлин сдерживают поставки узбекской плодоовощной продукции в Индию. Так, средние пошлины на бобовые культуры составляют более 30 процентов, на яблоки – 55 процентов, на черешню, персик, груши, виноград, дыни, арбузы, гранат, хурму – 40 процентов.

«В целях формирования более благоприятных условий для организации прямых поставок и доступа этой качественной продукции в Индию, просим индийскую сторону рассмотреть возможность снижения таможенных пошлин для узбекской плодоовощной продукции, а также предоставления квот на импорт узбекского маша на первоначальном этапе в объеме до 50 тысяч тонн», – обратился Холмурадов к индийской стороне.

Кроме того, Узбекистан для увеличения объемов взаимного товарооборота предложил Индии сформировать рабочую группу по изучению вопроса подготовки и подписания соглашения о преференциальной торговле между странами.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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