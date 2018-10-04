Россия и Казахстан внесли изменения в соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов

4 октября 2018 10:31 (UTC+04:00)

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