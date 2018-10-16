Цены на азербайджанскую нефть снизились

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в понедельник составила 81,81 доллара за баррель, что на 0,19 доллара меньше показателя пятницы прошлой недели, сообщил Trend во вторник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 15 октября составила 81,02 доллара за баррель, подешевев на 0,17 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 78,03 доллара за баррель, что на 0,51 доллара меньше показателя пятницы прошлой недели.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 октября составила 81,04 доллара за баррель, что на 0,18 доллара больше предыдущего показателя.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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