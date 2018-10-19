В Бакинской Высшей школе нефти начала работу III Евразийская конференция IAEE (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 октября в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) начала работу III Евразийская конференция Международной ассоциации энергетической экономики (International Association for Energy Economics – IAEE) на тему «Последствия глобальных изменений в энергетической отрасли в регионе Каспия и Центральной Азии», совместно организованная IAEE и БВШН, сообщает вуз в пятницу.

Спонсорами конференции, которая проходит при поддержке министерства экономики и министерства энергетики Азербайджана, являются компании SOCAR, BP, «Азербайджан Энержи Инжиниринг и Консалтинг», SOCAR Turkey, Schneider Electric и «АзЭкоКонсалтинг». В ее работе принимают участие эксперты и руководители предприятий, научных центров и организаций энергетического сектора из многих стран мира, в том числе Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Словении, России, Румынии, США, Турции, Франции и Чили.

Открывая конференцию, декан факультета непрерывного образования БВШН Кенуль Магеррамова тепло приветствовала гостей. Она, в частности, отметила важную роль, которую Азербайджан играет в обеспечении энергетической безопасности региона, рассказала об участии страны в реализации крупномасштабных международных проектов в области добычи, переработки и транспортировки энергоносителей и о лидирующей позиции, которую республика занимает сегодня в развитии мировой энергетики.

Участников конференции также приветствовал избранный президент IAEE, директор отдела экономики и прогнозирования компании «ENEDIS» Кристоф Боннери, который остановился на роли ассоциации в решении глобальных проблем энергетического сектора и деятельности IAEE, направленной на создание междисциплинарного форума для обмена идей, опыта и мнений между профессионалами, работающими в сфере энергетической экономики.

Затем выступили заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, заместитель министра экономики республики Ниязи Сафаров, Вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, начальник отдела стратегического развития SOCAR Рамиз Алиев, заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии проф. Нурали Юсифбейли и директор научно-исследовательского института экономических реформ Министерства экономики Азербайджана, региональный вице-президент IAEE проф. Вилаят Велиев.

В течение двух дней в рамках конференции состоятся пленарные заседания, на которых будут рассмотрены такие темы, как «Глобальные вызовы обеспечения энергетической безопасности в Евразии», «Рынки энергоресурсов и их регулирование», «Устойчивое обеспечение электроэнергией», «Рациональное использование энергии в Евразии», «Нефть и газ: экономика, инновация и развитие отрасли». На пленарных заседаниях и сессиях будут обсуждаться доклады, с которыми выступят представители руководства IAEE, BP, SOCAR, Schneider Electric, «ENEDIS», Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана, Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, Ассоциации возобновляемой энергии Казахстана, АО «Грузинская Государственная электросистема», Академии наук Румынии, Агентства по взаимодействию энергетических регуляторов ЕС, а также другие ведущие эксперты, ученые и исследователи в области экономики и энергетики.

В ходе визита в Азербайджан руководители IAEE провели ряд встреч в Бакинской Высшей школе нефти, на которых были обсуждены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области образования и научных исследований.

Международная ассоциация энергетической экономики была создана в 1977 году. Она объединяет свыше 4.500 профессионалов в области энергетической экономики из более чем 100 стран мира и имеет 25 национальных секций. IAEE, головной офис которой находится в Кливленде (США), издает известные академические журналы: «The Energy Journal» и «Economics of Energy & Environmental Policy».

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