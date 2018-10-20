НПЗ Star объявлен первой особой промышленной зоной Турции

БАКУ /Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star компании SOCAR с капиталом 6,3 миллиарда долларов, построенный на территории нефтехимического завода Petkim в районе Алиага турецкого города Измир, объявлен первой особой промышленной зоной Турции.

Об этом в субботу говорится в сообщении, опубликованном в газете Resmi Gazetе министерства промышленности и технологий Турции.

«Нефтеперерабатывающий завод Star, введенный в эксплуатацию в районе Алиага турецкого города Измир, решением президента Турции объявлен первой особой промышленной зоной страны. Ожидается, что реализация инвестиций SOCAR Turkey Enerji A.Ş в размере двух миллиардов долларов пройдет без каких-либо бюрократических препятствий», - отмечается в документе.

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