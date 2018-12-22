Для проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию выделен крупный грант

22 декабря 2018 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписан административный контракт о выделении прямого гранта в размере 39 миллионов евро на проект строительства газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, сообщает Trend в субботу со ссылкой на ICGB AD (проектная компания).

Как сообщается, контракт был подписан 21 декабря между Управляющим органом Оперативной программы «Инновации и конкурентоспособность» (OPIC) на 2014-2020 гг. и компанией ICGB AD.

«С подписанием административного соглашения между бенефициаром и управляющим органом OPIC достигнута веха в рамках проекта в 2018 году. Достижение этой цели, а также заключение кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком являются завершающими этапами обеспечения необходимого финансирования для проекта IGB», - говорится в сообщении проектной компании.

Как отмечается, предоставление дополнительного финансирования является ключевым шагом в реализации проекта и фундаментальным условием обеспечения конкурентоспособности проекта и достижения рыночного уровня тарифов.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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