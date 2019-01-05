Азербайджанская нефть 4 января подорожала

5 января 2019 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила 58,27 доллара за баррель, что на 1,93 доллара больше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light четвертого января составила 56,96 доллара за баррель, что на 1,93 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 52,29 доллара за баррель, что на 0,95 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого января составила 55,48 доллара за баррель, что на 4,02 доллара больше предыдущего показателя.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть 3 января подешевела
Энергетика 4 января 10:28
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 24-28 декабря
Энергетика 30 декабря 2018 19:32
Азербайджанская нефть 28 декабря подешевела
Энергетика 29 декабря 2018 14:32
Азербайджанская нефть 27 декабря подорожала
Энергетика 28 декабря 2018 13:13
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 17-21 декабря
Энергетика 22 декабря 2018 13:38
Азербайджанская нефть 21 декабря подешевела
Энергетика 22 декабря 2018 13:14
Лента новостей
В Баку задержан гражданин Боливии с 2 кг кокаина
Происшествия 13:52
В Кыргызстане начали платить пособия по уходу за детьми с ОВЗ
Кыргызстан 13:46
ПО “Азнефть” объявило тендер на закупку насосов
Тендеры 13:43
Ирак больше всех страдает от санкций против Ирана, заявили в Багдаде
Арабские страны 13:40
В Азербайджане более 270 пациентов были обследованы на респираторные вирусные инфекции
Общество 13:31
25 лучших туристических направлений (ФОТО)
Путешествия 13:12
Израиль планирует разместить гостей "Евровидения-2019" в палатках
Израиль 13:12
Горный курорт Израиля открыт для посетителей
Израиль 12:56
Статус морских нефтегазовых контрактов в Азербайджане на декабрь 2018 года
Энергетика 12:31