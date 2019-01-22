"Газпром" построил более двадцати процентов "Северного потока - 2"

22 января 2019 08:05 (UTC+04:00)

"Газпром" построил более 20% морского газопровода "Северный поток-2", сообщил журналистам председатель правления компании Алексей Миллер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода", - сказал Миллер после трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждался транзит газа через Украину после 2019 года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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