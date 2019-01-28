SOCAR будет использовать плавучую буровую установку "КазМунайГаз" в своих проектах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR модернизирует и будет использовать в своих проектах плавучую буровую установку Satti, принадлежащую казахстанской "КазМунайГаз", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR.

Это предусмотрено меморандумом взаимопонимания, подписанным SOCAR и "КазМунайГаз". Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев.

В рамках меморандума стороны также изучать материалы для определения возможностей для совместных геологических и геофизических разведок.

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