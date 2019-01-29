Узбекнефтегаз предложил SOCAR и BP изучить возможности совместного геологического изучения инвестиционных блоков

29 января 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан предложил азербайджанской госкомпании SOCAR, а также BP изучить возможности совместного геологического изучения инвестиционных блоков Устюртского региона страны, передает во вторник Trend со ссылкой на сообщение АО «Узбекнефтегаз».

Как сообщается, об этом было заявлено в ходе встречи представителей АО «Узбекнефтегаз», SOCAR и BP с заместителем премьер-министра Узбекистана Алишером Султановым.

Было отмечено, что партнерство с компаниями SOCAR и ВР является приоритетным для нефтегазовой промышленности Узбекистана.

«В числе актуальных вопросов – привлечение прямых иностранных инвестиций без участия третьих сторон. Исходя из этого, представителям зарубежных компаний было предложено изучить возможности совместного геологического изучения Араломорского, Самско-Косбулакского и Байтерекского инвестиционных блоков Устюртского региона», - говорится в сообщении.

Как сообщается, представители делегаций выразили свою заинтересованность и рассказали о проведенных встречах по данному вопросу в акционерных обществах «ИГИРНИГМ», «Узбекгеофизика» и «УзЛИТИнефтегаз.

Была подчеркнута необходимость проведения сейсмических и геофизических работ по итогам изучения предоставленных материалов на данных инвестблоках.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог по обозначенным направлениям.

Отметим, что в настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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