В ближайшее время начнется поставка азербайджанского газа в Европу

БАКУ/Trend/ - Если все пойдет по графику, Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет готов к поставкам газа в Европу в июле 2019 года. Об этом заявил глава консорциума TANAP Салтук Дюзйол, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что поставки газа по TANAP в Турцию начались после запуска "фазы-0", и пробные поставки в рамках "фазы-1" по газопроводу начнутся с 15 апреля 2019 года.

Отметив, что общий прогресс в реализации проекта составляет 98 процентов, Салтук Дюзйол сказал, что если все пойдет по графику, поставки газа по TANAP в Европу, как ожидается, начнутся первого июля.

Кроме того, он сказал, что с 30 июня 2018 года по 28 февраля 2019 года Турция получила через TANAP в общей сложности 1,25 миллиарда кубометров природного газа. Эта цифра вырастет до двух миллиардов кубических метров к концу июня 2019 года и до четырех миллиардов кубических метров к концу 2019 года, добавил Дюзйол.

По его словам, пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год, с возможностью расширения до 31 миллиарда кубометров.

"Первоначально можно будет увеличить пропускную способность TANAP до 24 миллиардов кубометров, а затем до 31 миллиарда кубометров газа в год за счет строительства дополнительных компрессорных станций", - сказал Дюзйол.

Отметим, что запуск "фазы-0" проекта TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор:Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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