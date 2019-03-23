ЕБРР о причине приостановки процесса выдачи кредита для LUKOIL в рамках «Шах Дениз-2»

23 марта 2019 09:45 (UTC+04:00)

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