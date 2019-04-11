Страны ЦАРЭС обсудили в Ташкенте развитие возобновляемой энергетики

БАКУ/Trend/ - В Ташкенте (Узбекистан) состоялось 29-ое заседание Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС) Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Узбекистана.

Делегатов приветствовали заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев, а также директор Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Ашок Бхаргава.

В рамках заседания состоялись сессии, посвященные вопросам реформирования государственных предприятий в странах ЦАРЭС, среднесрочной стратегии энергетического сектора ЦАРЭС, региональным торгово-инвестиционным проектам.

Участники заседания заслушали доклады о стратегии реформирования электроэнергетической отрасли Узбекистана, развитии инвестиционных проектов в энергосистеме в рамках ЦАРЭС, обсудили варианты внедрения схем государственно-частного партнерства в энергетической сфере.

Отдельная сессия была посвящена возможностям освоения солнечной энергии в странах ЦАРЭС. Здесь с презентацией о развитии возобновляемой энергетики в Узбекистане выступил представитель отечественного Международного института солнечной энергии. Также опытом реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ поделились делегаты Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана.

Развитие микро-ГЭС в странах ЦАРЭС стало темой еще одной сессии заседания. Здесь опытом реализации проектов микро-ГЭС поделились представители Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, что программа развития регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии была запущена в 1997 году по инициативе Азиатского банка развития (АБР). Целью программы является содействие экономическому развитию государств Центральной Азии путем расширения регионального и многостороннего сотрудничества по ряду направлений, в том числе энергетике.

ЦАРЭС не является юридически оформленной организацией, это неформальная программа, где все вопросы, в том числе о расширении программы, вступлении новых участников и др. согласовываются на основе консенсуса.

В настоящее время в ЦАРЭС участвуют 11 стран региона – Узбекистан, КНР, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Афганистан (с 2005 г.), Пакистан, Туркменистан (с 2010 г.) и Грузия (с 2016 г.), а также международные организации доноры: АБР, Всемирный банк, ЕБРР, МВФ, Программа развития ООН, Исламский банк развития.

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