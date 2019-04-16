Азербайджан нарастил добычу нефти

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти в Азербайджане в первом квартале 2019 года составила 9,7 миллиона тонн, что на 0,15 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

Как говорится в сообщении, добыча газа составила 9,1 миллиарда кубометров, что на 25,1 процента больше показателя января-марта прошлого года.

Также компания отмечает, что на долю SOCAR приходится 1,85 миллиона тонн нефти и 1,56 миллиарда кубометров газа.

Далее отмечается важность месторождения “Умид” и высокодебитной скважины, пробуренной на месторождении.

«Со скважины ежегодно будет добываться до 900 миллиона кубометров природного газа», - говорится в сообщении.

Отметим, что месторождение "Умид" расположено в 75 километрах от Баку и в 40 километрах от берега.

На месторождении ежесуточно добывается более 1,25 миллиона кубометров газа и 200 тонн конденсата. Кроме того, "Умид" входит в блок месторождений "Умид-Бабек". У SOCAR имеется долгосрочная программа разработки блока "Умид-Бабек", благодаря которой она сможет ежегодно получать до пяти миллиардов кубометров газа только с месторождения "Умид".

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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