Битумная установка на НПЗ им. Гейдара Алиева в ближайшее время выйдет на полную производственную мощность

БАКУ /Trend/ - Новая битумная установка на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева выйдет на полную производственную мощность во втором квартале 2019 года.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду руководитель отдела нефтепереработки и инжиниринга НПЗ Балададаш Зейналов на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.

По словам Зейналова, основной целью модернизации является удовлетворение спроса населения на нефтепродукты в ближайшие 15-20 лет, обеспечение ПО "Азеркимья" сырьем-газом.

Далее, говоря о важности модернизации, представитель Бакинского НПЗ сказал, что благодаря этому становится возможным сократить выбросы в атмосферу, создать новые рабочие места, а также удовлетворить внутренний спрос.

"До сегодняшнего дня на заводе было произведено 300 миллионов тонн нефти, а в целом осуществляется производство 15 видов продукции", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

22 апреля в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия». Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

В рамках форума сегодня проходит конференция "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения".

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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