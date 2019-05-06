Обнародованы объемы продаж нефтепродуктов на азербайджанском НПЗ в Турции

6 мая 2019 07:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Общий объём нефтепродуктов, реализованных НПЗ Star на местном рынке Турции, по итогам января-февраля 2019 года составил 56,133 тысячи тонн, сообщает Trend со ссылкой на отчет, размещенный на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

За отчетный период, доля продуктов НПЗ Star на рынке Турции составила 1,39 процента, говорится в материалах.

Как отмечается, экспорт нефтепродуктов НПЗ Star в феврале 2019 года составил примерно 195,756 тысяч тонн, из которых более 90,914 тысяч тонн пришлось на дизельное топливо, 68,377 тысяч тонн – мазут, 36,464 тысяч тонн - авиационное топливо.

А импорт сырой нефти в НПЗ Star в феврале 2019 года составил 383,342 тысяч тонн, говорится в отчете.

Напомним, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн, и в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.

Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

На заводе стоимостью 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага турецкого города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, будут производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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