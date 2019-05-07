Строительство компрессорной станции TAP в Албании завершено на более чем 85%

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству компрессорной станции в рамках проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) недалеко от города Фиери (Албания), завершены более чем на 85 процентов, передает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

«Здесь установлены три турбокомпрессора, которые фактически являются «бьющимся сердцем» компрессорной станции и играют ключевую роль в транспортировке природного газа», - говорится в сообщении консорциума.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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