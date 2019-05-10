Азербайджан планирует наладить поставки солнечных панелей за рубеж

10 мая 2019 20:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует поставлять солнечные панели в зарубежные страны, сказал в пятницу Trend главный технолог компании Azguntex Низами Аскеров.

По его словам, в скором времени планируется поставлять панели в Германию Турцию, Иран, ОАЭ и Грузию.

Аскеров отметил, что производимые в компании панели изготавливаются в соответствии с международными стандартами качества.

Отметим, что ранее предприятие производило панели мощностью в 250 ватт. После модернизации их мощность вырастет до 300-330 ватт. Новые образцы смогут аккумулировать больше солнечной энергии за счет замены старых трехшинных моделей фотоэлектрических элементов на новые высокопроизводительные пятишинные элементы. После завершения модернизации, совокупная годовая мощность производимой на заводе продукции вырастет c 25 до 60-65 мегаватт. На предприятии будут функционировать две линии, производящие по 100 тысяч панелей в год.

Завод компании Azguntex был введен в строй в апреле 2012 года. Срок эксплуатации производимых солнечных панелей составляет 30-40 лет.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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