SOCAR продолжит инвестировать в Турцию

БАКУ /Trend/ - SOCAR продолжит вкладывать инвестиции в экономику Турции, сказал гендиректор НПЗ STAR Месут Илтер, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Илтера, в настоящее время общий объем инвестиций SOCAR в Турции составляют 15 миллиардов долларов, но не исключено, что эти инвестиции увеличатся до 19,5 миллиарда долларов.

Гендиректор также отметил, что SOCAR полностью доверяет турецкой экономике.

Касательно работы НПЗ STAR, Илтер отметил, что до конца года на заводе планируется обрабатывать восемь миллионов тонн сырой нефти.

Напомним, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн, и в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.

Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

На заводе стоимостью в 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага рядом с турецким городом Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, будут производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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