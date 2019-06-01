Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 27-31 мая

1 июня 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (27-31 мая) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 70,1 доллара за баррель, что на 3,19 доллара меньше показателя предыдущей недели, сообщает в субботу Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 72,42 доллара за баррель, минимальная – 67,09 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях FOB-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 66,58 доллара за баррель, что на 3,06 доллара меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 68,77 доллара за баррель, минимальная –63,69 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 68,4 доллара за баррель, что на 2,52 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 70,43 доллара за баррель, минимальная – 65,61 доллара за баррель.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть дешевеет
Энергетика 14:53
Азербайджанская нефть дешевеет
Энергетика 31 мая 09:54
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 30 мая 17:19
Нефть Brent подешевела до $69,66 за баррель
В мире 29 мая 18:34
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 20-24 мая
Энергетика 27 мая 11:52
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 27 мая 11:34
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил итальянского коллегу
Политика 17:08
Распоряжение Президента Ильхама Алиева позволит существенно увеличить число центров соцобслуживания - минтруда
Общество 17:07
Азербайджанская поэтесса в США получила медаль Российского союза писателей (ФОТО)
Культура 16:49
Дочь Тогрула Нариманбекова провела в Париже мастер-класс в память об отце (ФОТО)
Культура 16:27
В Баку стартовал конкурс CASPİAN ÉTUDE – лучших выберет международное жюри (ФОТО)
Культура 16:23
В Баку награждены победители конкурса «Безопасное питание глазами детей» (ФОТО)
Общество 16:20
Гошгар Тахмазли: Для обеспечения пищевой безопасности в Азербайджане осуществляются меры сезонного характера
Общество 16:11
Всемирная организация по охране здоровья животных одобрила объявление Абшерона свободной от заболеваний зоной
Общество 16:07
В Казахстане впервые построят завод на базе иностранных технологий
Бизнес 15:51