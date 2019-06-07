Завершена прокладка труб на мелководной части TAP в Албании

БАКУ /Trend/ - Завершена прокладка труб на мелководной части Трансадриатического трубопровода (TAP) в Албании, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

Кроме того, как сообщает консорциум, завершена засыпка траншей после укладки труб в морской части трубопровода в Албании.

Напомним, что первые трубы были проложены по дну Адриатического моря в территориальных водах Албании в рамках строительства Трансадриатического трубопровода в Апреле текущего года.

Протяженность морского участка TAP, соединяющего албанское и итальянское побережье, составляет 105 километров.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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