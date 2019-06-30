Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

30 июня 2019 05:00 (UTC+04:00)

Сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти будет продлена, скорее всего, на девять месяцев. Об этом заявил в воскресенье министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, скорее всего, будет продление на девять месяцев", - приводит его слова агентство Reuters. При этом министр отрицательно ответил на вопрос журналистов о целесообразности дальнейшего сокращения добычи нефти. "Не думаю, что рынок нуждается в этом", - отметил он. По словам аль-Фалеха, спрос на нефть "немного падает", однако в целом остается на хорошем уровне.

Ранее аль-Фалех сообщил, что продление соглашения сбалансирует нефтяной рынок, так как снижение объемов добычи приведет к сокращению мировых запасов углеводородного сырья.

Как заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Японии, Россия и Саудовская Аравия договорились выступать за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на шесть или девять месяцев. Министр энергетики РФ Александр Новак в субботу заявил журналистам, что готовность Москвы и Эр-Рияда продлить соглашение является ключевым фактором стабильности для рынка нефти в условиях глобальной неопределенности.

Страны ОПЕК+ с апреля текущего года обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.

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