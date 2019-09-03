В Туркменистане состоится Международный форум по энергетике

БАКУ/Trend/ - Международная выставка и научная конференция «Основные направления развития энергетической промышленности Туркменистана» состоятся 12-14 сентября в Ашхабаде (Туркменистан), сообщает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Ход подготовки к предстоящим мероприятиям был обсужден на заседании правительства в минувшую пятницу.

Как ожидается, в предстоящем форуме примут участие представители около 120 отечественных и иностранных компаний, международных организаций, предприятий, а также бизнесменов из различных стран.

Отметим, что в рамках Концепции развития электроэнергетической отрасли Туркменистана до 2020 года в Туркменистане уже построено и введено в эксплуатацию несколько газотурбинных электростанций, которые для выработки электроэнергии используют природный газ.

Так, в сентябре прошлого года на территории Марыйской ГЭС была введена в эксплуатацию первая в Туркменистане комбинированная парогазовая электростанция, на которой установлены четыре газовые турбины компании General Electric (США).

В перспективе в стране планируется построить еще ряд аналогичных энергетических объектов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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