Иностранные компании заинтресованы в инвестициях в сферу возобновляемых источников Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Иностранные компании заинтересованы в проектах Азербайджана, связанных с использованием возобновляемых источников энергии, с тем, чтобы вложить крупные инвестиции. Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции в штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан", сообщает в четверг Trend

По его словам, предложения этих компаний на данный момент находятся на стадии изучения.

Также министр отметил, что компании Европы, Китая, Турции, Японии, Южной Кореи готовы сотрудничать с Азербайджаном в данной сфере.

«Производство энергии посредством возобновляемых источников энергии мощностью 1 миллиард киловатт-часов в год, поможет сэкономить примерно 245 миллионов кубометров натурального газа», - сказал Шахбазов.

По прогнозам, к 2050 году доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в Азербайджане достигнет 85 процентов, добавил министр.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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