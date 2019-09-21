АЧГ располагает еще миллиардами баррелей нефти для добычи - Wood Mackenzie

БАКУ/ Trend/ - На месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) на Каспии имеются еще миллиарды баррелей нефти для добычи, на что будут инвестированы миллиарды долларов, заявил Trend Эшли Шерман, главный аналитик по Каспию и Европе консалтинговой компании Wood Mackenzie.

“25 годовщина со дня подписания «Контракт века» по АЧГ - повод отпраздновать прошедшее событие и заглянуть в будущее. Есть очень мало примеров отдельных нефтяных месторождений, которые играли бы ключевую роль в формировании экономического пути страны, которой они принадлежат. 25 лет - это большой срок в нефтяном бизнесе, но это даже не половина срока соглашения по АЧГ, благодаря знаменательному продлению срока контракта, подписанного в 2017 году,” - сказал Шерман.

Он отметил, что добыча с АЧГ в настоящее время составляет чуть меньше 550 000 баррелей в сутки.

“Но, учитывая, что еще 30 лет до истечения срока контракта в 2049 году, предстоит добыть еще миллиарды баррелей и инвестировать миллиарды долларов. И это помимо 3,5 миллиарда баррелей, которые уже извлечены, и 36 миллиардов долларов, которые уже вложены”, - сказал Шерман.

Он продолжил, что одобрение этапа разработки "Азери-Центральный Восток" (ACE) стоимостью 6 миллиардов долларов было подходящим способом отметить 25-ю годовщину.

“Эта последняя инвестиция демонстрирует продолжающееся влияние мегапроекта АЧГ, в том числе конкурентоспособность и коммерческую прибыльность для BP и партнеров и дополнительные доходы для нефтяного фонда Азербайджана. Также продолжится строительство, а значит поддержка занятости в Азербайджане”, - сказал Шерман.

Отметим, что в этом году контракт по "Азери-Чираг-Гюнешли" празднует свое 25-летие.

20 сентября 1994 года, правительство Азербайджана и группа международных нефтяных компаний, представляющих восемь стран, подписали соглашение о разделе продукции «Азери-Чираг-Гюнешли», которое впоследствии стало называться «Контрактом века». Контракт был продлен в сентябре 2017 года до середины века.

С начала добычи в ноябре 1997 года до конца второго квартала 2019 года с месторождений добыто около 488 миллионов тонн (более 3,6 миллиарда баррелей) нефти.

Участниками АЧГ являются BP (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), Chevron (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65). ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31 процента).

( Автор: Ляман Зейналова. Текст: Мирсаид Ибрагимзаде )

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