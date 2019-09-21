АЧГ – прекрасный пример международного сотрудничества и технологий мирового уровня - S&P Global Platts

21 сентября 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -"Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) стал знаковым контрактом для Азербайджана и всего Каспийского региона, сказала Trend по случаю 25-летия подписания "Контракта века" кредитный аналитик, специализирующийся на энергетике и SOCAR в S & P Global Platts Елена Ананкина.

“Спустя 25 лет, он остается ключевым элементом нефтяной промышленности страны и прекрасным примером международного сотрудничества и технологий мирового уровня”, -сказала она. Ананкина добавила, что продолжающийся стабильный экспорт подкрепляет доходы SOCAR, в то время как местные поставки газа выгодны для страны.

Отметим, что в этом году контракт по "Азери-Чираг-Гюнешли" празднует свое 25-летие.

20 сентября 1994 года, правительство Азербайджана и группа международных нефтяных компаний, представляющих восемь стран, подписали соглашение о разделе продукции «Азери-Чираг-Гюнешли», которое впоследствии стало называться «Контрактом века». Контракт был продлен в сентябре 2017 года до середины века.

С начала добычи в ноябре 1997 года до конца второго квартала 2019 года с месторождений добыто около 488 миллионов тонн (более 3,6 миллиарда баррелей) нефти.

Участниками АЧГ являются BP (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), Chevron (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65). ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31 процента).

( Автор: Ляман Зейналова. Текст: Мирсаид Ибрагимзаде )

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