Азербайджанская нефть понизилась в цене

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, которая добывается на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста третьего октября составила 60,16 доллара за баррель, снизившись на 0,22 доллара, в сравнении с показателем предыдущего дня, сообщил в пятницу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг снизилась на 0,53 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 58,81 доллара за баррель. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта не изменилась и составила 53,85 доллара за баррель.

Цена барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, составила 57,81 доллара, что на 0,24 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на четвертое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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