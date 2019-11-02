Беларусь предложила регулярные встречи по вопросам ядерной безопасности в рамках ШОС

2 ноября 2019 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте 2 ноября предложил проводить регулярные встречи по вопросам ядерной безопасности, сообщает Trend со ссылкой на узбекистанские СМИ.

Беларусь имеет в ШОС статус наблюдателя.

«Настало время подумать над созданием в рамках ШОС механизма регулярных встреч, совещаний по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности», - сказал Сергей Румас.

Он напомнил, что Беларусь активно развивает взаимодействие по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях.

Напомним, что Узбекистан и Россия планируют до конца года подписать основной контракт на строительство атомной электростанции, а строительные работы, как ожидается, стартуют в начале 2020 года.

В Ташкенте проходит 18-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В повестку дня заседания включены проекты более 10 документов.

На мероприятии обсуждаются актуальные вопросы, входящие в повестку дня заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, а также перспективы дальнейшего укрепления и развития взаимодействия в рамках организации.

В ходе заседания главы правительств также обменяются мнениями по поводу актуальных вопросов международной и региональной повестки.

Участники совещания планируют одобрить проект новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка, Армения.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер: @vakilovfaxri

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