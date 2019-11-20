Vestas расширит мощности ветропарка в Казахстане до 100 МВт

20 ноября 2019 17:01 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Казахстан и Канада могут совместно реализовать геологические проекты
Энергетика 17:05
"КТК-Казахстан" объявляет тендер на закупку электродов
Тендеры 15:45
Курорты Нафталана - среди лучших в СНГ для оздоровительного отдыха
Туризм 13:47
Темп роста товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС снизился
Бизнес 13:20
Казахстан введет в эксплуатацию новый газопровод в новогоднюю ночь
Энергетика 12:13
В Казахстане появится завод по производству метанола почти за $2 млрд
Бизнес 19 ноября 17:13
Лента новостей
Церковь в Шамахы будет внесена в список охраняемых памятников Азербайджана (ФОТО)
Общество 17:24
Посол Индии: «Бакинская высшая школа нефти- одна-из самых современных учебных заведений в регионе
Общество 17:22
Казахстан и Канада могут совместно реализовать геологические проекты
Энергетика 17:05
Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работать с ОПЕК+
Энергетика 16:58
В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Захра Бадалбейли (ФОТО)
Культура 16:57
В Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ (ФОТО)
Политика 16:54
Семьи шехидов, инвалиды Карабахской войны и событий 20 января получили еще 50 квартир (ФОТО)
Общество 16:50
В Узбекистане запустили строительство второго комплекса технопарка
Бизнес 16:38
В Беларуси выпустят почтовую марку к 25-летию дипотношений с Пакистаном
Беларусь 16:31