В компании SOCAR назначен новый вице-президент

3 декабря 2019 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Назначен новый вице-президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR). Об этом сообщил Trend во вторник заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он заявил, что согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, генеральный директор Производственного Объединения (ПО) ”Азнефть“ Дашгын Искендеров назначен вице-президентом SOCAR по вопросам транспортировки нефти, газа и газового хозяйства.

Отметим, что ранее должность вице-президента SOCAR по вопросам транспортировки нефти, газа и газового хозяйства занимал Рахман Гурбанов.

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