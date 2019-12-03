В компании SOCAR назначен новый вице-президент

БАКУ/Trend/ - Назначен новый вице-президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR). Об этом сообщил Trend во вторник заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он заявил, что согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, генеральный директор Производственного Объединения (ПО) ”Азнефть“ Дашгын Искендеров назначен вице-президентом SOCAR по вопросам транспортировки нефти, газа и газового хозяйства.

Отметим, что ранее должность вице-президента SOCAR по вопросам транспортировки нефти, газа и газового хозяйства занимал Рахман Гурбанов.

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