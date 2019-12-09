В Goldman Sachs считают, что спотовая цена барреля Brent составит $63 в 2020 году

9 декабря 2019 07:03 (UTC+04:00)

Эксперты американского банка Goldman Sachs прогнозируют, что средняя спотовая цена барреля нефти Brent в 2020 году составит $63. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg, в распоряжение его журналистов поступил доклад финансового института.

Из него следует, что в Goldman Sachs скорректировали более ранние оценки в свете решения стран ОПЕК+ изменить условия сделки по сокращению добычи на первый квартал. С 1 января они должны убрать с рынка 1,7 млн баррелей в сутки. Цель изменений - не допустить дисбаланса на рынке в условиях низкого спроса в зимний период.

Ранее аналитики банка полагали, что средняя спотовая цена барреля нефти Brent составит в 2020 году $60. Долгосрочный прогноз остался без изменений - на уровне $55 за баррель. Согласно новым оценкам, спотовая цена барреля WTI (техасской светлой нефти) в 2020 году составит $58,50.

В Goldman Sachs полагают, что условия сделки по сокращению добычи могут не выполнить в полной мере Россия, Ирак и Нигерия.

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