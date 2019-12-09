Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели, 2-6 декабря

9 декабря 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (2-6 декабря) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 67,92 доллара за баррель, что на 0,34 доллара выше показателя предыдущей недели, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 69,72 доллара за баррель, минимальная – 66,69 доллара.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 60,89 доллара за баррель, что на 0,22 доллара выше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 62,29 доллара за баррель, минимальная – 59,23 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 65,06 доллара за баррель, что на 0,55 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 66,9 доллара за баррель, минимальная – 63,30 доллара за баррель.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav_2105

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