Бакинской высшей школе нефти будет передано лицензионное программное обеспечение JewelSuite ™

БАКУ/Trend/ - Компания Baker Hughes подписала документ о передаче лицензионного программного обеспечения "JewelSuite ™" Бакинской высшей школе нефти. Лицензионное программное обеспечение стоимостью более одного миллиона долларов США позволит студентам моделировать и решать различные задачи, связанные с разведкой и добычей нефти в каспийском регионе, сообщает Trend с конференции Energy Forward, организованной компанией Baker and Hughes.

Эта инициатива будет способствовать переходу студентов из академической среды в профессиональную, поскольку они приобретут реальный опыт использования передового программного обеспечения в области геологии и геофизики.

Отметим, что сегодня впервые в Азербайджане проходит конференция Energy Forward, организованная компанией Baker Hughes, на которой присутствуют технических эксперты со всего мира, для обсуждения основных тенденций, существенно влияющих на производительность, эффективность и безопасность в нефтегазовом секторе.

Energy Forward - это уникальное технологическое мероприятие, объединяющее более 250 лидеров и ключевых партнеров из основных нефтяных и газовых компаний мира с целью обмена передовым опытом и результатами на международном уровне и выявления возможностей в области инженерии, науки и информации, демонстрируя цифровую трансформацию и инновации для дальнейшего развития нефтегазового сектора в Каспийском регионе.

Отметим, что Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и многое другое.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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