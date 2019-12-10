Для улучшения показателей безопасности нужны новые подходы - вице-президент ВР

БАКУ /Trend/ - Если мы хотим улучшить показатели безопасности, то необходимы другие подходы, новые методологии, новые технологии. Об этом сказал вице-президент BP по скважинам Майк Занги, сообщает Trend во вторник с конференции Energy Forward, организованной компанией Baker Hughes.

По его словам, необходимо уменьшить влияние человеческого фактора в этом контексте и создать более безопасные проектные работы.

"Это требует технологий, и сегодня это происходит - есть элемент сотрудничества, элемент развития технологических возможностей, а также продуктивный анализ", - сказал Майк Занги.

Отметим, что сегодня Baker Hughes впервые в Азербайджане проводит конференцию Energy Forward, объединяющую идейных и технических экспертов со всего мира и региона для обсуждения основных тенденций, существенно изменяющих производительность, эффективность и безопасность в нефтегазовом секторе.

Energy Forward - это уникальное технологическое мероприятие, объединяющее более 250 лидеров и ключевых партнеров из основных нефтяных и газовых компаний мира с целью обмена передовым опытом и результатами на международном уровне и выявления возможностей в области инженерии, науки и информации и демонстрируя цифровую трансформацию и инновации для дальнейшего развития нефтегазового сектора в Каспийском регионе.

Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д.

(Автор: Анастасия Савченко)

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