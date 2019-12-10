Для улучшения показателей безопасности нужны новые подходы - вице-президент ВР

10 декабря 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Если мы хотим улучшить показатели безопасности, то необходимы другие подходы, новые методологии, новые технологии. Об этом сказал вице-президент BP по скважинам Майк Занги, сообщает Trend во вторник с конференции Energy Forward, организованной компанией Baker Hughes.

По его словам, необходимо уменьшить влияние человеческого фактора в этом контексте и создать более безопасные проектные работы.

"Это требует технологий, и сегодня это происходит - есть элемент сотрудничества, элемент развития технологических возможностей, а также продуктивный анализ", - сказал Майк Занги.

Отметим, что сегодня Baker Hughes впервые в Азербайджане проводит конференцию Energy Forward, объединяющую идейных и технических экспертов со всего мира и региона для обсуждения основных тенденций, существенно изменяющих производительность, эффективность и безопасность в нефтегазовом секторе.

Energy Forward - это уникальное технологическое мероприятие, объединяющее более 250 лидеров и ключевых партнеров из основных нефтяных и газовых компаний мира с целью обмена передовым опытом и результатами на международном уровне и выявления возможностей в области инженерии, науки и информации и демонстрируя цифровую трансформацию и инновации для дальнейшего развития нефтегазового сектора в Каспийском регионе.

Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д.

(Автор: Анастасия Савченко)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
Транспорт 12:41
PwC Azerbaijan провел семинар по Инновационному Налоговому Сотрудничеству в Азербайджане
Финансы 12:40
Агентство МСБ и Фонд молодежи подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
Бизнес 12:32
В Азербайджане ожидается внедрение налоговых льгот для молодых предпринимателей
Бизнес 12:11
В агентство МСБ поступило свыше 200 заявок от молодых предпринимателей
Бизнес 11:52
Ульви Мехтиев: До конца декабря ожидается открытие трёх центров ASAN
Бизнес 11:31
Лента новостей
В Баку планируется открытие мечети Абу Бакр
Общество 13:06
Турция увеличила товарооборот с Ираком почти на 360 $ млн
Турция 12:52
В Азербайджане были осуществлены мероприятия в отношении групп, занимавшихся незаконной деятельностью под прикрытием религии
Политика 12:46
В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
Транспорт 12:41
PwC Azerbaijan провел семинар по Инновационному Налоговому Сотрудничеству в Азербайджане
Финансы 12:40
Пожар на рынке стройматериалов "EuroHome” в Баку потушен - МЧС
Происшествия 12:36
Агентство МСБ и Фонд молодежи подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
Бизнес 12:32
В Азербайджане в 2019 году в отношении 39 судей было возбуждено дисциплинарное производство
Общество 12:24
При поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось танцевальное и музыкальное гала-мероприятие «Исцеление искусством» (ФОТО)
Общество 12:19