Греция призывает ускорить реализацию проектов поставок азербайджанского газа в Европу

БАКУ/ Trend/ - Необходимо ускорить реализацию проектов строительства Трансадриатического газопровода (TAP), интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), которые предусматривают транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает Trend со ссылкой на греческие СМИ, об этом сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в кулуарах четвертого Салоникского саммита.

"Такие проекты как TAP, IGB и IAP образуют два важных коридора: Южная энергетическая сеть от Каспия до Балкан и Центральной Европы и вертикальная энергетическая сеть от Балкан до остальной части континента. Необходимо ускорить реализацию этих проектов, которые находятся либо на стадии завершения, либо планирования", - сказал премьер-министр.

Кроме того, модернизированный терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Ревитуссе и проект по созданию СПГ-терминала в Александруполисе открывают новые перспективы для энергетического сотрудничества в Юго-Восточной Европе, считает Мицотакис.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в ряд государств Юго-Восточной Европы.

Трубопровод пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и закончится в Хорватии.

Интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет соединен с ТАР по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля в объеме 0,3 миллиарда кубометров - на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа — на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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