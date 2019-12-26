Цены на азербайджаснкую нефть 25 декабря

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста двадцать пятого декабря составила 68,50 доллара за баррель, оставшись без изменений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 66,84 доллара за баррель, также оставшись без изменений. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,26 доллара за баррель, оставшись без изменений.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, двадцать пятого декабря составила 68,63 доллара за баррель, оставшись без изменений.

Официальный курс на двадцать шестое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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