BP обнародовала объем добычи нефти на АЧГ в 2019 году

9 января 2020 22:43 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Производство нефти на АЧГ достигло 500 миллионов тонн - BP
Энергетика 21:18
Минэнерго о партнерстве с компанией BP
Энергетика 12:21
SOCAR подвела итоги и обнародовала планы на 2020 год
Энергетика 8 января 08:00
SOCAR подвела итоги и обнародовала планы на 2020 год (Интервью)
Энергетика 30 декабря 2019 15:26
Статус морских нефтегазовых контрактов в Азербайджане по итогам 2019 года
Энергетика 29 декабря 2019 15:28
Диверсификация производства энергии усилит экспортный потенциал Азербайджана
Энергетика 25 декабря 2019 11:59
Лента новостей
В ходе манифестации в Париже пострадали шестнадцать полицейских
Европа 23:36
Ливийская национальная армия отвергла инициативу Турции и России о прекращении огня
Арабские страны 23:32
Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
США 23:04
Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 22:52
В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль
Другие страны 22:45
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Европа 22:34
Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
Турция 22:08
В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
Иран 21:33
Производство нефти на АЧГ достигло 500 миллионов тонн - BP
Энергетика 21:18