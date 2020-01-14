Минэнерго обнародовало количество принятых звонков за минувший год

14 января 2020 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За январь-декабрь 2019 года на горячую линию Министерства энергетики поступило свыше 1,7 тысячи звонков, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Как отмечается, входящие звонки охватили в основном вопросы электроснабжения и газоснабжения. Из них 798 - по энергоснабжению, 476 - по газоснабжению, 75 - по установке счетчиков электричества и газа, 13 - по центральному отоплению, 160 - по другим вопросам.

«За отчетный период в МЧС поступило 191 сообщение об утечке газа, которые были незамедлительно перенаправлены на номера горячей линии ПО «Азеригаз», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что на все поступающие на горячую линию звонки были даны оперативные ответы, запросы были незамедлительно направлены в соответствующие структурные подразделения министерства, а заявители были проинформированы о результатах реагирования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан широко развивает сектор ВИЭ
Энергетика 13 января 12:48
Парвиз Шахбазов: 2020 год станет началом нового этапа в развитии возобновляемой энергетики в Азербайджане (ИНТЕРВЬЮ)
Энергетика 13 января 12:13
Азербайджан и Италия обсудят вопросы экономического сотрудничества
Энергетика 13 января 12:04
Минэнерго огласило объем суточной добычи нефти в декабре минувшего года
Энергетика 11 января 15:11
Минэнерго Азербайджана о реформах в энергосекторе
Энергетика 11 января 11:00
Минэнерго Азербайджана о роли сотрудничества с Францией
Энергетика 10 января 12:58
Лента новостей
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана
Бизнес 11:34
Epsilon строит газопровод в Узбекистане
Строительство 11:33
В Казахстане отмечен рост производства нефти и нефтепродуктов
Энергетика 11:30
"Семь гранатовых веток" - первая премьера в новом году (ФОТО)
Культура 11:12
Премьер Албании: TAP является одним из стратегических проектов в Европе
Энергетика 10:59
Определить наличие полиса обязательного страхования квартир на сегодня невозможно - Рашад Ахмедов
Финансы 10:53
Продолжается прием на проект по кавказоведению
Общество 10:36
В Грузии продолжается строительство ветряных электростанций
Энергетика 10:32
Обнародовано количество зарегистрированных в Казахстане автомобилей
Финансы 10:27