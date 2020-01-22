«ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии

БАКУ/Trend/ - Российская компания «ЛУКОЙЛ» планирует новые совместные проекты на Каспии с государственной нефтекомпанией Азербайджана SOCAR.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

"Мы обсуждаем ряд проектов - это блок Нахчыван, морской блок и так называемая переходная зона на севере Апшерона. Наши геологи считают, что они перспективные", - сказал Алекперов.

"Мы сейчас с SOCAR будем вести переговоры по изучению. Соглашение, скорее всего, сегодня подпишем в рамках форума [Всемирный экономический форум в Давосе]. Вы первые об этом слышите", - добавил он.

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